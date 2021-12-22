За масштабный наркобизнес в нескольких регионах России под суд в РТ пойдут 25 человек

В Верхнеуслонский районный суд Татарстана направлено дело в отношении 25 участников преступного сообщества, которые занимались оптовой продажей наркотиков на территории России. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

По версии следствия, летом 2017 года один из фигурантов дела вместе с помощниками создал преступную схему по продаже наркотиков на территории РФ. За это время в наркобизнес вошли еще пару десятков участников, которые занимались оптовыми перевозками и продажами наркотиков.

Всего, по данным следствия, подозреваемые причастны к 33 эпизодам продажи наркотиков на территории Татарстана, Чувашии, Удмуртии, Башкортостана, Краснодарского края и Кировской области. Было изъято порядка 5 кг запрещенных веществ.

Возбуждено сразу несколько уголовных дел, в том числе о создании преступного сообщества и незаконном приобретении и хранении наркотиков.

Большинство злоумышленников на время разбирательства поместили под стражу. Трое находятся под домашним арестом, еще двое – под подпиской о невыезде.

