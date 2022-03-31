За март в Татарстане в ДТП пострадало почти столько же детей, сколько в первые два месяца

В Татарстане проходит масштабное мероприятие «Весенние каникулы», которое направлено на профилактику детского травматизма в ДТП. С начала этого года на дорогах республики произошло 76 ДТП с детьми, в которых три ребенка погибли и еще 82 получили различные травмы.

Основными видами аварии были столкновения и наезды на пешеходов.

Так, с участием детей-пассажиров произошло 38 аварий, а с участием детей-пешеходов – 34 аварии.

«С наступлением каникул дети большей частью находятся на улицах, передвигаются к местам проведения спортивных занятий и игровым площадкам на велосипедах, тем самым подвергая себя риску попадания в ДТП. Так, в 2021 году за время весенних каникул на территории республики Татарстан произошло 14 ДТП, в которых 14 детей пострадали», – сообщил начальник отдела пропаганды БДД Госавтоинспекции Татарстана Рамиль Ахтамзянов.

Во время каникул автоинспекторы будут уделять особое внимание на правильную перевозку детей в автомобиле. В ГИБДД РТ напоминают, что по ПДД ребенок должен перевозиться в автокресле на переднем сиденье до 12 лет и на заднем – до 7 лет. Вместе с тем Госавтоинспекция настоятельно рекомендует перевозить ребенка на автокресле на заднем сиденье вплоть до 12 лет.

Кроме того, стражи порядка будут следить, чтобы дети не нарушали правила дорожного движения на улице. Информацию о малолетних нарушителях будут передавать в школу ребенка.

Госавтоинспекция Татарстана призывает всех участников дорожного движения быть предельно внимательными и соблюдать ПДД.