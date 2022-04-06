За март в Татарстане на 10% выросло число людей, активно ищущих новую работу

В марте этого года по сравнению с февралем количество активных резюме в Татарстане увеличилось на 10,7%. Об этом сообщает пресс-служба сервиса HeadHunter.

Наиболее активны представители профессиональной области «Инсталляция и сервис» (увеличение числа резюме на 23,4%), IT-специалисты (увеличение на 19,5%), административные работники (на 18,9%) и начинающие специалисты (на 18,3%).

В то же время в республике произошло снижение активности соискателей в некоторых сферах. В частности, в сфере «Консультирование» активных резюме стало меньше на 19,9%, в сфере «Банки, инвестиции, лизинг» — на 12,9%, а в сфере «Добыча сырья» — на 18,8%.

Количество активных вакансий в регионе уменьшилось на 16,2% по сравнению с февралем. Это наиболее заметно в таких профессиональных сферах как «Страхование» (снижение на 48,1%), «Банки, инвестиции, лизинг» (на 31,5%), «Управление персоналом, тренинги» (на 31%), «Маркетинг, реклама, PR» (на 30,1%) и «Автомобильный бизнес» (на 30%).

Впрочем, противоположная ситуация наблюдается в медико-фармацевтической сфере — увеличение числа вакансий на 28,8%. Вместе с тем дефицит кадров в отрасли сохраняется: на одну вакансию приходится менее двух активных резюме при норме в пять или шесть резюме.

Похожая ситуация сохраняется в таких сферах, как «Рабочий персонал», «Строительство, недвижимость», «Продажи» и «Автомобильный бизнес».

В целом, по данным аналитиков сервиса, ситуация на рынке труда Татарстана пока остается стабильной. На одну вакансию приходится 4,6 резюме — «это умеренный уровень конкуренции в пользу соискателя».