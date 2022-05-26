За май приставы взыскали с татарстанцев 88 миллионов рублей долгов по налогам

Судебные приставы Татарстана за этот месяц взыскали с должников 88,5 миллиона рублей налоговых долгов. Поскольку некоторые из неплательщиков не хотят погашать долги добровольно, приставы применяют меры принудительного взыскания.

К примеру, только за май у 279 должников арестовали имущество на сумму более 79 миллионов рублей. Всего с начала года по налоговым долгам арестовано имущества на 365,5 миллиона рублей, а непосредственно налоговых долгов взыскано более 545 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП России по РТ.