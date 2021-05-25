За май после падения с электросамокатов в РКБ обратились 35 татарстанцев

За май 35 жителей Татарстана обратились в Республиканскую клиническую больницу после падений с электрических самокатов. Об этом рассказал заведующий травматологическим отделением №1 РКБ Гамиль Гарифуллов.

«За май месяц по приемному покою у нас прошло порядка 35 пациентов с различными травмами — и мелкими, и крупными», — отметил врач.

В травматологии больницы прооперировали десятерых жителей Татарстана. Два пациента поступили с переломом шейки бедра, у остальных — более легкие повреждения.

Травматолог рассказал, что половине пострадавших 35–40 лет, а остальным пациентам — около 20 лет.

«В состоянии алкогольного опьянения пациентов было порядка трех — четырех, которых мы прооперировали», — уточнил Гарифуллов.