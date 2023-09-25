За лучшие женскую и мужскую роли на «Поколении БУДУщего» наградили юных актеров из Казани

II Всероссийский фестиваль детских театральных коллективов «Поколение БУДУщего», проходивший в Казанском ТЮЗе с 19 сентября, завершился награждением коллективов-лауреатов и отдельных участников трупп.

«Призы за лучшую женскую роль получили 9-летняя Лейла Таишева – участница казанской детской театральной студии “Апуш”, исполнившая роль в спектакле “Малявка” (на тат. “Кечтук”), а также Мария Павук из студии актерского мастерства “САМдетям” в Ростове-на-Дону – за роль в постановке “Уроборос”. Мария уже в номинации для старшей группы – ей 18 лет. За лучшие мужские роли жюри награждены Андрей Русинов из образцового детского коллектива театральной студии «ТЭМ» в Липецке и Анель Имамиев из Казани, он участник школьного инклюзивного театра “Зелёная шуба”. Первому юному актеру, Андрею, 16 лет, он сыграл в спектакле “Завтра была война”, Анелю 17 лет, он награжден за роль в постановке “Старик из деревни Альдермеш”», – рассказали «Татар-информу» в пресс-службе Казанского ТЮЗа.

Всероссийский фестиваль детских театральных коллективов «Поколение БУДУщего», напомним, проводится по инициативе Казанского ТЮЗа. В этом году на него поступило более 80 заявок из 29 регионов России, в том числе, например, из Калининградской области, Санкт-Петербурга, Петрозаводска, Переславля-Залесского, Архангельска. Жюри отобрало, отсмотрев видеоверсии спектаклей, шесть постановок, которые стали лауреатами II Всероссийского фестиваля детских театральных коллективов «Поколение БУДУщего». Эти коллективы смогли показать свои спектакли на сцене Казанского ТЮЗа.

Так, казанские зрители смогли оценить по бесплатной регистрации на сайте Казанского ТЮЗа постановки от московской театральной студии «Дети Райка», казанской детской театральной студии «Апуш» (Казань), санкт-петербургского детского образцового коллектива «Театр "Серебряный ключик"», а также спектакли от детской театральной студии «Новая сцена» из Переславль-Залесского, от школьного инклюзивного театра «Зелёная шуба» и от студии «Создавая театр» и «Театралка» совместно со студией «Ихлас» из Казани. Всего спектакли лауреатов фестиваля «Поколение БУДУщего» посмотрели в этом году около 1500 зрителей.

На церемонии закрытия фестиваля были названы победители также в 10 специальных номинациях. Они выбирались из числа всех коллективов и спектаклей, заявленных на участие в фестивале. Помимо главных мужской и женской ролей, это, например, признание жюри за лучшую режиссуру, лучший ансамбль, лучшую сценографию, лучшие костюмы, лучшую работу художника по свету, лучшую хореографию и т.д. Так, за лучшую режиссуру были отмечены коллективы из Тольятти, Казани и Воронежа. Наградили победителей уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец, заместитель министра образования и науки РТ Алсу Асадуллина, депутат Госсовета РТ Динар Бариев и другие почетные гости.

«Не все победители были награждены лично на церемонии, так как не все смогли приехать. Но мы обязательно отправим подарки и дипломы им по почте», — заверили в Казанском ТЮЗе.

Фестиваль совместно с Министерством культуры РТ при информационной поддержке Министерства культуры РФ, Союза театральных деятелей РТ и РФ.

Фестиваль детских театральных коллективов «Поколение БУДУщего», проводится совместно с Министерством культуры Татарстана и при информационной поддержке Министерства культуры России, Союза театральных деятелей Татарстана и России.