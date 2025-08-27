Турпоток в России в 2025 году может вырасти на 5-10% - РСТ

Фото: © «Татар-информ»

По состоянию на 25 августа в России за лето отдохнуло более 30 млн человек за лето. Об этом корреспонденту «Татар-информа» сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин.

«Если считать с мая, то за летний период в России отдохнуло более 40 млн граждан, если рассматривать статистику с июня по август – более 30 млн человек», – сказал собеседник агентства.

С его слов, ожидается, что всего за 2025 год в России отдохнут 98 млн человек. В прошлом году турпоток составил 94 млн человек.

«Рост может составить почти 5% (по итогам 2025 года – прим. Т-и). В отдельных регионах турпоток за год вырос на 10%. То есть, несмотря на логистические, экономические проблемы, россияне не отказались от путешествий», – резюмировал Барзыкин.