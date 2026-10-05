За лето в парках и скверах Казани прошло свыше 2,1 тыс. мероприятий

Парк Горького в 2024 году

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

За летний сезон в парках и скверах столицы Татарстана состоялось почти 2,2 тыс. мероприятий, которые посетили свыше 1,5 млн человек. Об этом сообщила руководитель городской Дирекции парков и скверов Айгуль Латыпова на деловом понедельнике в мэрии Казани.

«Мы встретили лето вместе с горожанами: 23 мая сезон традиционно начался с большого фестиваля в Горкинско-Ометьевском лесу. 10 тыс. человек пришли в парк послушать музыку, попробовать себя в спорте и творчестве, найти новых друзей и занятия по душе», – напомнила Латыпова.

Мэр Казани Ильсур Метшин в свою очередь отметил, что, создавая и модернизируя парки, очень важно, чтобы люди всех возрастов знали: это общественное достояние, а Дирекция парков и скверов проводит огромную работу в соответствующем направлении.

«Очень важно эту работу проводить в диалоге, чтобы наши жители сами предлагали новые формы отдыха. И не менее важно соблюдать баланс между тишиной и активностями в общественных пространствах», – добавил глава города.