За лето в Набережных Челнах отремонтировано 10 школьных пищеблоков на 117 млн рублей

За это лето в Набережных Челнах было отремонтировано 10 пищеблоков. На их обновление было выделено более 117 млн рублей из бюджета города и Татарстана. Сегодня мэр Автограда Наиль Магдеев ознакомился с результатом работ в одном из них — расположенном в школе №46 имени кавалера ордена Мужества Дмитрия Бадретдинова.

Помимо обновления пищеблока, здесь была заменена мебель и все необходимое оборудование. Магдеев поблагодарил строителей за качественное и оперативное проведение работ, а также напомнил, что организация школьного питания — это один из приоритетов Правительства РТ.

«Наше пожелание депутатам Государственного Совета, чтобы и дальше такие программы поддерживались парламентариями. Здоровье любого человека, основы правильного питания, пищевые привычки, пристрастия закладываются в школе. И именно здесь учитываются все требования Роспотребнадзора, медицинские показатели», — цитирует руководителя официальный сайт Автограда.

Кроме того, Магдеев оценил подготовку образовательного учреждения к новому учебному году.

Помимо школы №46, ремонт пищеблоков прошел в школах №20, 21, 43, 50, 51, 52, 55, лицее-интернате №84 им. Гали Акыша и кадетской школе №49.