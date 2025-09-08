За лето в Казани вторсырье сдали более 6 тыс. человек

Фото предоставлено организаторами проекта

За лето в столице Татарстана вторичное сырье в рамках проекта «Точка сбора» сдали свыше 6 тыс. человек. Об этом сообщает пресс-служба проекта.

Абсолютным рекордсменом по числу сдавших вторсырье стал август: за последний летний месяц «Точку сбора» посетили 2160 человек, что больше, чем в июне (2000) и июле (1719).

Фото предоставлено организаторами проекта

Рекорд по объему сданного вторсырья был установлен в июне: казанцы сдали более 19 тыс. килограммов полезных фракций, включая покрышки. В июле было сдано 13,8 тыс. килограммов, а в августе – почти 14,5 тыс. (прирост +672 килограмма к предыдущему месяцу).

«Мы невероятно воодушевлены такими результатами! Рост посещаемости – это прямое свидетельство того, что экологическая культура в нашем городе растет. Каждый килограмм собранного вторсырья – это реальный вклад в сохранение природных ресурсов. Спасибо каждому, кто меняет мир к лучшему вместе с нами!» – заметил в связи с этим генеральный директор УК «ПЖКХ» Евгений Чекашов.

Фото предоставлено организаторами проекта

«Точка сбора» – это проект регионального оператора по обращению с отходами в западной зоне РТ УК «ПЖКХ». Два пункта по приему раздельно собранных отходов в Казани расположены по адресам: ул. Васильченко, 6 и ул. Родины, 45. Здесь можно сдать более 30 фракций вторсырья: от пластика и макулатуры до стекла, металла и покрышек.

«Деятельность точек направлена на продвижение практик осознанного потребления и снижение экологического следа города», – отмечают организаторы проекта.