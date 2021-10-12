За летний сезон 2021 года на горячую линию о лагерях в РТ поступило более 17 тыс. звонков

За время летней оздоровительной кампании 2021 года на горячую линию 8(843)-207-28-73, посвященную лагерям, в Татарстане поступило более 17 тыс. звонков от родителей. Об этом на брифинге в Кабмине РТ рассказал министр по делам молодежи РТ Тимур Сулейманов.

«Чаще всего родители интересовались программой кэшбека за путевки в детские лагеря, на втором месте вопрос, связанный с санитарно-эпидемиологической безопасностью в лагерях, а на третьем рекомендации по поводу профиля лагерей», – отметил спикер.

Он подчеркнул, что также большое внимание уделяется освещению работы детских оздоровительных лагерей в Татарстане в социальных сетях, что позволяет не только сократить дистанцию между родителями и организаторами отдыха, но и оперативно решать ряд проблем и вопросов.