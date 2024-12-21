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«За лазурные небеса»: от татар пришел ответ на БПЛА, которые сегодня бьют по Казани
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От татар пришел ответ на украинские беспилотники, которые сегодня бьют по Казани.
Российские военнослужащие пишут на дронах «За Лазурные небеса» и «За Казань!».
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