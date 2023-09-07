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За купание в опасных местах оштрафованы 64 татарстанца
С начала купального сезона, с 1 июня, в Татарстане за купание в необорудованных и опасных местах оштрафовали 64 человека. Об этом на пресс-конференции о подведении итогов купального сезона в «Татар-информе» рассказала начальник отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по РТ Регина Гаязова.
«Каждый из этих людей получил административное предупреждение и штраф в размере от 1000 до 1500 рублей», – дополнила она.
По ее словам, в этом году за распитие алкоголя в общественных местах, предназначенных для купания, оштрафовали 102 человека.
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