За купальный сезон в Татарстане утонули 53 человека

С начала купального сезона, с 1 июня, на воде в Татарстане погибло 53 человека, в том числе 6 детей. Об этом на пресс-конференции о подведении итогов купального сезона в «Татар-информе» рассказала начальник отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по РТ Регина Гаязова.

«На воде удалось спасти 31 человека, в том числе 11 детей», – дополнила она.

По ее словам, чаще всего люди в этом году гибли из-за того, что купались в необорудованных местах. Также увеличилось количество происшествий с надувными матрасами. Так, в пяти происшествиях удалось спасти 8 взрослых и 3 детей, один ребенок погиб.