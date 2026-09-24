За купальный сезон этого года на воде в Татарстане погибли 42 человека

За этот купальный сезон на воде погибли 42 человека. Об этом сегодня на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказал заместитель руководителя территориального органа Главного управления МЧС России по РТ – главный государственный инспектор по маломерным судам РТ Денис Мокеев.

«За этот купальный сезон на водных объектах произошли 52 происшествия. В прошлом году за такой же период произошло 48 происшествий. В этот сезон 42 человека погибли, среди них шестеро детей. За такой же период в прошлом году погибли также 42 человека, среди них четверо детей», – рассказал Денис Мокеев.

За этот сезон 16 человек удалось спасти, в том числе восемь детей.