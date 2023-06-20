За «Кубок дракона» в Казани сразятся 20 команд гребцов от татарстанских компаний

Олег Коробченко

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

25 июня в казанском Центре гребных видов спорта состоится праздник китайских лодок «Дракон». Он включает в себя соревнования «Кубок Дракона», Кубок Республики Татарстан по гребле на байдарках и каноэ, а также яркую культурно-развлекательную программу. На старт главного заплыва на китайских лодках выйдут 20 команд, представляющих предприятия и ведомства РТ. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщил вице-премьер РТ, министр промышленности и торговли республики Олег Коробченко.

«Празднику драконьих лодок более 2 тыс. лет. Так получилось, что в России мы мало что знаем про Китай. Но у нас сейчас очень много компаний и партнеров из Поднебесной. Мы бы хотели поделиться культурой китайских традиций. Праздник пройдет 25 июня, начало в 10 утра. Мы приглашаем все наши компании, которые связаны с Китаем. Могут поучаствовать сами сотрудники», – сказал спикер.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Всего заявлено 20 команд. Будет несколько заплывов, одновременно на старт на китайских лодках «Дракон» будут выходить по шесть экипажей. Помимо десяти гребцов в них будут находиться барабанщики, задающие ритм, и рулевые.

«Они должны грести одномоментно все, соблюдая ритм. Если кто-то один будет работать не в такт, то лодка начинает крениться. Все как в жизни на предприятиях: когда все работают в одном ритме и одномоментно, наша машина двигается правильно. Помимо красивой гонки, это еще и командообразование для наших предприятий», – добавил вице-премьер.

Лодка дракона отличается от обычной, помимо барабанщика на борту, традиционным китайским орнаментом. На носу расположена голова мифического животного, а на корме – хвост. Они могут развивать максимальную скорость до 20 километров в час.

Андрей Зарубин Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Вместе с «Гонкой Дракона» в Центре гребных видов спорта пройдет Кубок Татарстана по гребле, отметил директор Федерации гребли на байдарках и каноэ РТ Андрей Зарубин.

«В данных соревнованиях поучаствуют спортсмены, которые занимаются греблей на байдарках и каноэ в Татарстане. У нас есть только одна спортшкола в регионе, где культивируются эти дисциплины. Мне бы хотелось, чтобы этот вид спорта развивался в нашей республике повсеместно», – пояснил он.

Помимо заплывов, в Центре гребных видов спорта будет организована и богатая культурная программа для зрителей. Они смогут попробовать себя в китайской каллиграфии, приготовлении национальных блюд, запуске и конструировании воздушных змеев и многом другом. Также определенные активности обещало организовать и китайское консульство в Казани, однако рассказывать, какие именно, Олег Коробченко не стал. Это должно стать сюрпризом для гостей соревнований.