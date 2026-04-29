За кражу выплат бойцов СВО на 23 млн рублей под суд пойдет красноярский бизнесмен

В Красноярске будут судить 35-летнего бизнесмена, его обвиняют в хищении 23 млн рублей у бойцов СВО. Об этом сообщает прокуратура региона.

Как следует из материалов уголовного дела, ранее судимый за кражи и мошенничество горожанин организовал мошенническую схему. К ее реализации он привлек двух сообщниц. Злоумышленник стал искать одиноких мужчин, злоупотребляющих алкоголем и не общающихся с родственниками. Им предлагалось заключить формальный брак, подписать контракт с Минобороны и уехать в зону СВО. Карты для выплат при этом оставались у «семьи».

За два месяца злоумышленник отправил в зону специальной военной операции шестерых мужчин. Трое из них погибли, остальные пропали без вести. При этом полагающиеся бойцам выплаты поступали на карты «жен».

Уголовное дело направлено в суд.

