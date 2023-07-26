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Руc Тат
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Происшествия 26 июля 2023 11:02

За кражу из челнинской фирмы почти 400 тысяч рублей в Волгограде поймали ее замдиректора

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Полицейским Набережных Челнов удалось поймать скрывавшегося в Волгограде заместителя директора челнинской фирмы, который украл почти 400 тысяч рублей.

Как сообщают в пресс-службе МВД по РТ, в августе 2022 года в отдел полиции поступило заявление в отношении заместителя генерального директора челнинской компании, который, используя свое служебное положение, украл деньги с корпоративной банковской карты, похитил рабочий ноутбук, печать организаций, договор ТСЖ и ключ от базы. Таким образом был причинен ущерб на сумму более 358 тысяч рублей. После этого мужчина скрылся с места постоянного жительства и местонахождение его не было известно.

В мае 2023 года экономическим полицейским Челнов удалось установить местонахождение злоумышленника. Как выяснилось, мужчина скрывался в Волгограде. Правоохранителям удалось задержать мужчину, он признал свою вину и в ближайшее время планирует возместить причиненный ущерб.

#МВД по РТ #кража
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