За кражу из челнинской фирмы почти 400 тысяч рублей в Волгограде поймали ее замдиректора

Полицейским Набережных Челнов удалось поймать скрывавшегося в Волгограде заместителя директора челнинской фирмы, который украл почти 400 тысяч рублей.

Как сообщают в пресс-службе МВД по РТ, в августе 2022 года в отдел полиции поступило заявление в отношении заместителя генерального директора челнинской компании, который, используя свое служебное положение, украл деньги с корпоративной банковской карты, похитил рабочий ноутбук, печать организаций, договор ТСЖ и ключ от базы. Таким образом был причинен ущерб на сумму более 358 тысяч рублей. После этого мужчина скрылся с места постоянного жительства и местонахождение его не было известно.

В мае 2023 года экономическим полицейским Челнов удалось установить местонахождение злоумышленника. Как выяснилось, мужчина скрывался в Волгограде. Правоохранителям удалось задержать мужчину, он признал свою вину и в ближайшее время планирует возместить причиненный ущерб.