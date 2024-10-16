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За «конопляную ферму» у себя в квартире житель Казани получил 18 лет строгача
Жителю Казани вынесли приговор за незаконное производство, покушение на сбыт крупной партии наркотиков и незаконное культивирование запрещенных растений. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.
Выяснилось, что с января по июль 2023 года казанец выращивал у себя дома растения, содержащие наркотические средства.
В июле прошлого года мужчину поймали в лесопосадке на улице Родины. Оперативники изъяли у него закладки общей массой 59 грамм, которые он намеревался продать в интернете. Кроме того, в жилище мужчины были обнаружены 89 запрещенных растений, а также более 460 грамм наркотиков.
Свою вину мужчина признал частично. Суд приговорил его к 18 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
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