За изнасилование 17-летней девушки под суд пойдут трое челнинских подростков

Как полагает следствие, в середине марта в Набережных Челнах трое 16-летних подростков отмечали на съемной квартире день рождения одного из них. Вместе с ними находилась 17-летняя девушка. Об этом сообщает старший помощник руководителя СУ СК России по РТ Андрей Шептицкий.

Изрядно выпив, молодые люди изнасиловали подругу.

Двое подозреваемых свою вину не признали, третий от дачи показаний отказался.

Подросткам предъявлены обвинения в изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера. На время следствия их поместили в СИЗО.

Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

