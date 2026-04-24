Происшествия 24 апреля 2026 20:22

За избиение участника СВО на глазах его ребенка задержаны двое жителей Ставрополья

За избиение участника специальной военной операции задержаны двое жителей Ставрополья. Об этом сообщает СКР. Задержанным вменяют хулиганство, совершенное группой лиц.

По информации правоохранителей, преступление произошло 19 апреля в городе Изобильном. Двое мужчин набросились на 37-летнего участника СВО – били на глазах его маленького ребенка. Потерпевший получил телесные повреждения, ему потребовалась медпомощь.

Одного из подозреваемых уже заключили под стражу. Следствие ходатайствует об аресте второго фигуранта.

#СВО #избили мужчину #Ставропольский край
