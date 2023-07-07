За июнь более 100 тыс. детей отдохнули в детских оздоровительных организациях Татарстана

Фото: пресс-служба Минмолодежи РТ.

В течение первого месяца лета в татарстанских детских оздоровительных организациях отдохнули более 100 тыс. детей — это порядка 61% от всего летнего плана. Об этом сообщает пресс-служба Минмолодежи РТ.

«Ребенок в лагере должен не просто отдыхать, но и разносторонне развиваться. Поэтому в смену включены как спортивные соревнования, так и творческие мастер-классы, тематические встречи и мероприятия, экскурсии и игры на свежем воздухе», — рассказал министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков.

На сегодня функционируют 180 организаций всех форм отдыха, где отдыхают 21 979 человек. Для детей, чьи родители были мобилизованы, также организован отдых — в 47 ДОЛ отдыхает 301 ребенок. Еще 79 детей из Лисичанска проводят свое летнее время в лагере «Крылатый», «КАМАЗжилбыт», 1 125 — в четырех лагерях на Черноморском побережье, в Краснодарском крае и в Крыму.

В июне на безвозмездной основе в четырех лагерях палаточного типа прошло 9 профильных военно-патриотических смен Республиканского центра «Патриот», которые охватили почти тысячу детей.

По данным Министерства образования и науки Татарстана, на сегодняшний день функционируют 39 пришкольных лагерей дневного пребывания и 18 лагерей труда и отдыха, где отдыхают порядка 3000 детей.