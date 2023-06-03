За использование шипованной шины летом россиянам грозит штраф от 500 тыс. рублей

Правительство России запретило жителям страны использовать шипованную резину на автомобильных колесах летом. Наказываться будет и отсутствие зимних шин в зимний период, следует из постановления Кабмина РФ.

Использование шин не по сезону включили в перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств. Так, теперь в список входят использование «шин с шипами противоскольжения, применяемые в летний период (июнь, июль, августа)», а также отсутствие «зимних шин в зимний период (декабрь, январь, февраль)».

Помимо этого, запрещается использовать машину, если зимние шины и шипованные шины установлены не на все колеса автомобиля. Кроме того, в список неисправностей включено использование шин, размерность, категория скорости и несущая способность которых не предусмотрены изготовителем. Запрещается также использование шин с повреждениями и управление транспортом хотя бы без одного болта или гайки крепления дисков и ободьев колес.

Отметим, что по действующему законодательству управление транспортным средством с неисправностями наказывается штрафом от 500 рублей по КоАП.