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За использование шипованной шины летом россиянам грозит штраф от 500 тыс. рублей
Правительство России запретило жителям страны использовать шипованную резину на автомобильных колесах летом. Наказываться будет и отсутствие зимних шин в зимний период, следует из постановления Кабмина РФ.
Использование шин не по сезону включили в перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств. Так, теперь в список входят использование «шин с шипами противоскольжения, применяемые в летний период (июнь, июль, августа)», а также отсутствие «зимних шин в зимний период (декабрь, январь, февраль)».
Помимо этого, запрещается использовать машину, если зимние шины и шипованные шины установлены не на все колеса автомобиля. Кроме того, в список неисправностей включено использование шин, размерность, категория скорости и несущая способность которых не предусмотрены изготовителем. Запрещается также использование шин с повреждениями и управление транспортом хотя бы без одного болта или гайки крепления дисков и ободьев колес.
Отметим, что по действующему законодательству управление транспортным средством с неисправностями наказывается штрафом от 500 рублей по КоАП.
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