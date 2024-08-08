За использование гаджетов в зоне СВО военным грозит дисциплинарный арест

Президент Владимир Путин подписал закон об особенностях применения и исполнения дисциплинарного ареста в отношении военнослужащих, участвующих в спецоперации. Документ, который регламентирует использование гаджетов военными, опубликован на портале правовой информации.

Командиры воинских частей наделяются правом принимать решение о дисциплинарном аресте бойцов за совершение ими грубых проступков, включая использование технических средств с выходом в Сеть, которые позволяют распространять файлы и делиться месторасположением.

В законе отмечается, что это положение не распространяется на военных в случае, если гаджеты используются ими для выполнения своих обязанностей.