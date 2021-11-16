УК из Тукаевского района заплатит 80 тыс. штрафа за грязные стоки

За нарушение правил эксплуатации очистных сооружений оштрафована управляющая компания, обслуживающая дома на территории Малошильнинского сельского поселения в Тукаевском районе Татарстана. Об этом сообщает сегодня пресс-служба Минэкологии РТ.

«Нарушение выявили инспекторы Прикамского территориального управления Минэкологии РТ в рамках исполнения поручения Президента РТ об усилении контроля за сбросом сточных вод в водные объекты. Специалистами территориального управления были отобраны пробы сточных вод до и после очистки. Результаты лабораторных исследований показали, что после фильтрации и очистки стоков есть превышения по ряду химических соединений», - сказано в сообщении.

В отношении юрлица составлен протокол об административном правонарушении по ст. 8.15 КоАП РФ «Нарушение правил эксплуатации водохозяйственных или водоохранных сооружений и устройств». На нарушителя наложен административный штраф в размере 80 тыс. рублей, ему выдано представление об устранении причин и условий, способствующих нарушению.