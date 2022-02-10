За грабежи и нападение на прохожего под суд пойдут пятеро юных челнинцев
В ближайшее время в Набережночелнинский городской суд будет направлено дело в отношении пятерых жителей Челнов в возрасте от 16 до 19 лет. Их обвиняют по статье «Грабеж», сообщает старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.
Как полагает следствие, в июне прошлого года юноши совершили серию грабежей в Челнах. Из трех магазинов они вынесли 5 бутылок спиртного, 25 упаковок сыра, а также два тюбика с косметикой.
Помимо этого, молодые люди обвиняются в нападения на прохожего. Они на улице избили мужчину, забрав у него барсетку с деньгами, телефон и документы.
Общий ущерб от действий челнинцев составил 227 тыс. рублей.
Свою вину они признали лишь частично. На время следствия их поместили под стражу.