Минстрой РТ: С 2008 года около 30 подрядчиков некачественно выполнили капремонт в домах

Проведением капитального ремонта многоквартирных домов по региональной программе занимаются небольшие компании, поэтому сотрудничество происходит с большим количеством подрядчиков. Часть из них выполняет работу недобросовестно. Таких за все годы реализации программы набралось порядка 30. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказал замминистра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Ильдус Насыров.

«Были такие подрядчики, которые выполнили работу не вовремя или плохо. С такими в дальнейшем мы стараемся дела не иметь. Сейчас в таком списке порядка 30 организаций», — отметил спикер.

Он подчеркнул, что каждый подрядчик должен давать гарантию на свою работу пять лет.

В случае, если во время работ было испорчено имущество собственника, то он может рассчитывать на компенсацию. Но есть исключение в виде зашивки труб стояка. Согласно нормативу, закрывать трубу нельзя вообще, поэтому ее могут разобрать и без компенсации.