За годы действия программы маткапитала татарстанцам перечислено 150 млрд рублей

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С начала действия программы материнского (семейного) капитала жителям Татарстана выдано более 433 тыс. сертификатов, в том числе более 122 тыс. – в проактивном режиме. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе Отделения Социального фонда РФ по РТ.

«С начала этого года выдано более 4,9 тыс. сертификатов, в том числе в проактивном порядке (без заявлений) – 4,8 тыс., или 96,5% от общего количества», – сообщили в пресс-службе.

За годы действия программы 414 тыс. семей из Татарстана перечислено 150 млрд рублей. В том числе с начала 2025 года 12,6 тыс. владельцам сертификатов из нашей республики перечислено более 2,6 млрд рублей.

Чаще жители Татарстана тратят маткапитал на улучшение жилищных условий и образование детей.