За год жительницы РТ получили пособия по беременности и родам на 4,2 млрд рублей

С начала года реготделение Соцфонда РФ по РТ выплатило пособия по беременности и родам 5 тыс. будущих мам из Татарстана, сообщила пресс-служба ведомства.

«C начала 2025 года Отделение СФР по РТ выплатило 5 тыс. будущих мам страховые пособия по беременности и родам. За прошлый год 23,8 тыс. женщин республики получили аналогичные меры поддержки на 4 281 млн рублей», – уточнили «Татар-информу» в пресс-службе.

Выплата полагается работающим женщинам – беременным либо усыновившим ребенка в возрасте до трех месяцев. При определении размера пособия учитывают заработок, сложность родов и другие факторы.

Пособие выплачивается за 70 дней до родов и 70 дней после. При усыновлении ребенка в возрасте до трех месяцев пособие выплачивается со дня усыновления и до 70 календарных дней со дня рождения ребенка. Для многоплодной беременности или родов с осложнениями срок отпуска увеличивается. При рождении двойни женщина получит пособие за 194 дня: за 84 дня до родов и за 110 дней после рождения детей. В случае одновременного усыновления двух и более детей срок возрастает до 110 дней.

«В 2025 году максимальный размер пособия за 140 дней составляет 794 355 рублей, за 194 дня – 1 100 750 рублей», – отметили в пресс-службе.

Размер пособия зависит от среднего заработка, рассчитанного за два календарных года, предшествующих году наступления отпуска по беременности и родам. Если в эти два года женщина находилась в отпуске по беременности и родам или в отпуске по уходу за ребенком, соответствующие календарные годы по ее заявлению можно заменить, если это приведет к увеличению размера пособия.