За год жители Татарстана произвели более 11 млн оплат через портал госуслуг РТ

Общая сумма транзакций, совершенных пользователями республиканского портала государственных и муниципальных услуг, в завершившемся 2023 году составила 26,9 млрд рублей. Произведено более 11 млн оплат, сообщает пресс-служба Минцифры РТ.

С 2009 года портал является единым интернет-ресурсом взаимодействия населения с органами власти в части предоставления услуг в электронном виде в целях национального проекта «Цифровая экономика Российской Федерации». Благодаря порталу татарстанцы имеют возможность получать многие услуги в режиме онлайн, не выходя из дома, напоминают в ведомстве.

К данному моменту на портале представлено 467 услуг и сервисов, включая оплату ЖКХ, электронную очередь в школы и детские сады, запись в техникумы, получение паспорта, подача заявления на вступление в брак и так далее.

Жители республики оценили удобство адресного подхода к оказанию услуг, поэтому с каждым годом количество пользователей портала растет. Если в 2012 году им пользовались 250 тыс. человек, то в 2023-м — уже почти 3 млн.

Наиболее популярными сервисами и услугами среди пользователей портала являются запись на прием к врачу (ей воспользовались свыше 10 млн раз) и подача показаний приборов учета по услугам ЖКХ (ей воспользовались более 4 млн раз).

Национальный проект «Цифровая экономика Российской Федерации», как и другие нацпроекты, реализуется по поручению Президента РФ Владимира Путина.