За год зарплаты специалистов сельхозотрасли Татарстана выросли на 5 тысяч

За год средние зарплатные предложения для специалистов сельскохозяйственной отрасли в Татарстане выросли на 5 тыс. рублей. В 2020 году они составляли 40 тыс., а в 2021 году – 45 тыс. рублей, сообщает сегодня пресс-служба hh.ru Поволжье.

«Если говорить о спросе на специалистов в сельхозотрасли, то 2021 году в числе востребованных оказались агрономы, менеджеры по продажам, кладовщики, ветеринарные врачи, бухгалтеры, рабочие на производства, водители. Почти в половине случаев работодатели ищут специалистов хотя бы с минимальным опытом работы — от одного года до трех лет. Каждое четвертое предложение подразумевает наличие у кандидата опыта от трех до шести лет. Порядка 22% вакансий предназначены для соискателей без опыта работы», – сказано в сообщении.

В сельхозотрасли Татарстана среди соискателей наблюдается низкий уровень конкуренции. Данный показатель составляет всего 1,7 резюме на вакансию при норме 5–6 резюме на одно предложение. При таких показателях работодатели могут испытывать серьезный кадровый голод, отмечают аналитики.