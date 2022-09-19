За год запасы газа в России снизились на 6,32%

В 2021 году разведенные запасы газа в России составляли 44,5 трлн куб. метров — на 6,32% меньше, чем годом ранее. Такие данные приводятся в проекте доклада Минприроды, посвященном состоянию и охране окружающей среды в РФ за прошлый год.

«Объем разведанных топливно-энергетических запасов минеральных ресурсов (сырая нефть, природный газ, уголь и уран) в 2021 году по сравнению с 2020 годом снизился по природному газу, углю и урану на 6,32%, 0,11% и 0,41% соответственно», — отмечается в документе, опубликованном на сайте министерства.

Кроме того, снизились запасы железной руды, свинца, цинка, бокситов и олова.

Как отметили в Минприроды, несмотря на отрицательную динамику по большинству видов ресурсов, запасы сырой нефти, наоборот, показали рост (+0,11%). Увеличились показатели по меди — +4,8%, сурьме — +4,13%, вольфраму — +0,36%, серебру — +0,73%, золоту — +1,31%.

Объемы марганца и графита, по данным на 2021 год, сохранились на прежнем уровне — 0,3 млрд тонн и 101 млн тонн.