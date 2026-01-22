news_header_top
Общество 22 января 2026 10:59

За год ЗАГСы Татарстана зарегистрировали 123 тыс. актов гражданского состояния

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

За 2025 год органы ЗАГС Татарстана зарегистрировали примерно 123 тыс. актов гражданского состояния и совершили около 535 тыс. иных юридически значимых действий, что на 17% больше показателя 2024 года. Об этом сообщила сегодня начальник Управления ЗАГС Кабмина РТ Эльвира Ахметова на итоговом заседании коллегии ведомства в казанском ИТ-парке.

«Населению оказываются услуги по семи видам регистрации актов гражданского состояния. Наша деятельность неразрывно связана с ключевыми событиями в жизни каждого гражданина. За год в ЗАГСы обратились более 623 тыс. граждан, практически каждый шестой житель нашей республики», – рассказала она.

Ежегодно принимается всё больше заявлений в онлайн-формате, за три года рост составил 10%. Этот принцип позволяет населению с комфортом получать госуслуги в любом регионе, городе, ЗАГСе – независимо от места жительства.

#ЗАГС РТ #итоговая коллегия
