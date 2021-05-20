За год задолженность за энергоресурсы в Татарстане снизилась до 510 млн рублей

На начало мая 2021 года общая просроченная задолженность за энергоресурсы организаций жилищно-коммунального хозяйства Татарстана составляет 510 млн рублей. Об этом стало известно сегодня на заседании Кабмина РТ, посвященного итогам работы организаций топливно-энергетического и жилищно-коммунального комплексов региона в отопительный период 2020-2021 года и задачах по подготовке к отопительному периоду 2021-2022 года.

«Прошлая зима была достаточно холодной, в течение отопительного осенне-зимнего периода имели место аварийные ситуации. Подготовка к зиме напрямую связана с платежами населения, организаций и предприятий за энергоресурсы. Совокупная задолженность организаций ЖКХ за топливно-энергетические ресурсы с 2019 года постепенно снижается. Общая просроченная задолженность за энергоресурсы организаций жилищно-коммунального хозяйства составляет 510 млн, общее снижение задолженности за год составило 176 млн рублей», - сообщил Премьер-министр РТ Алексей Песошин.

Министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин отметил, что на протяжении последнего ряда лет среднегодовой показатель собираемости платежей населения за оказанные жилищно-коммунальные услуги сохраняется на уровне не менее 98%. Несмотря на сложный период пандемии, в регионе удалось сохранить и даже немного повысить платежную дисциплину населения.

«Немаловажным аспектом в вопросах обеспечения бесперебойного предоставления коммунальных ресурсов являются расчеты предприятий жилищно-коммунального хозяйства за потребленные ресурсы. Совокупная просроченная задолженность всех организаций жилищно-коммунального комплекса республики за электроэнергию составила 105 млн рублей, за год задолженность уменьшилась на 77 млн рублей», - сказал докладчик.

Просроченная задолженность организаций коммунального комплекса за газ составляет более 400 млн рублей, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года задолженность снизилась на 99 млн рублей.