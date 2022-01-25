Штрафы на 6 млн рублей за нарушения водоохранного законодательства выписаны за год в РТ

За прошлый год экологи Татарстана выявили 464 нарушения водоохранного законодательства и наложили штрафы почти на 6 млн рублей. Об этом сообщил сегодня на брифинге в Казани первый замминистра экологии и природных ресурсов РТ, главный госинспектор РТ в области охраны окружающей среды Айрат Шигапов.

«В рамках пресечения нарушений водоохранного законодательства в 2021 году выявлено 464 нарушения, составлено 380 административных материалов, наложены штрафы почти на 6 млн рублей. Одним из ярких примеров нарушений водоохранного законодательства в прошлом году был факт сброса сточных вод, не подвергшихся санитарной очистке, в Шошму», — сообщил он.

На нарушителя — предприятие «Арча» составлен административный протокол и предъявлен ущерб на общую сумму более 6 млн рублей. Материалы переданы в правоохранительные органы.

В целях выявления и пресечения нарушений на водных объектах министерство организовало регулярные наблюдения за качеством вод. Для этого по республике работает 8 специализированных лабораторий и 229 пунктов наблюдения. За год отобрано более 36 тыс. проб на 84 водных объектах. Они анализируются на наличие 28 загрязняющих веществ. Министерство проводит регулярные наблюдения за поверхностными водными объектами. За прошедший год отобрано и проанализировано более 36 тыс. проб.