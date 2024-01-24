За год выручка учреждений культуры Татарстана выросла почти на 1,5 млрд рублей

За 2023 год выручка учреждений культуры Татарстана составила 2,69 млрд рублей. Это на 1,393 млрд больше, чем годом ранее, рассказала на коллегии Минкульта республики глава ведомства Ирада Аюпова.

По ее словам, за 2022 год татарстанские учреждения культуры заработали 1,297 млрд рублей.

«В том числе выручка муниципальных организаций — 800 млн рублей, что почти на 42% больше, чем годом ранее», — заметила министр, подводя итоги года.

В мероприятии приняли участие вице-премьер РТ Лейла Фазлеева, руководители министерств и ведомств, депутаты Государственной Думы и Государственного Совета Татарстана, руководители подведомственных учреждений и управлений культуры муниципальных районов, деятели культуры.