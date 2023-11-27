Мэр Челнов об итогах поездки в зону СВО: «За год военнослужащие кардинально изменились»

Во время служебной командировки мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев передал необходимые товары, оборудование, специальные средства и приборы для военнослужащих из Республики Татарстан. Сегодня во время аппаратного совещания он отметил, что помощь будет продолжена и в дальнейшем.

Градоначальник поблагодарил всех причастных к сбору помощи для военнослужащих.

«Большое спасибо жителям города Набережные Челны за реальную практическую помощь, которая оказывается на постоянной основе. Это была моя не первая командировка в зону специальной военной операции. Мы будем находить и дальше все возможности, чтобы помогать нашим военнослужащим», — отметил градоначальник.

По его словам, бойцы сегодня хорошо обеспечены обмундированием и полноценным питанием. Однако, убежден Магдеев, помощь лишней не бывает. Недавно из города отправили два большегруза с дорогостоящим оборудованием.

«Вот эти два КАМАЗа со специальным оборудованием — прицелами и другими дорогостоящими техническими средствами — передали из рук в руки нашим бойцам», — сказал Наиль Магдеев.

Руководитель города рассказал, что военные находятся в непростых условиях. Погода там достаточно ветреная, снега практически нет, дует пронизывающий ветер, продувает насквозь при –9. Все бойцы облачены в зимнее обмундирование.

«Настроение боевое, никакой растерянности в глазах командиров и рядовых нет. Я в людях немного разбираюсь. Все передают привет родным и близким, обещали скоро вернуться с Победой домой. За год наши военнослужащие кардинальным образом изменились. Военнослужащие тоже вспоминали нашу первую встречу, когда шло боевое слаживание, комплектование вооружения. Теперь это совсем другие люди. Возмужавшие, опытные, умеющие в боевых условиях жить и служить, и, безусловно, выживать. Спецоперация меняет людей. Появился опыт, уверенность в разговоре, высокий боевой дух», — отметил он.

Мэр отметил, что Автоград держит связь с челнинцами, которые служат в разных частях, для составления грузов помощи. Сегодня в зоне СВО находятся 1,5 тыс. челнинцев — часть из них в рамках Указа Президента Владимира Путина о частичной мобилизации, часть — по контракту.

«Мы не ищем причины, мы ищем пути решения. Эти вопросы являются приоритетными в нашей работе. Главное — забота о людях», — заявил Магдеев.

Семьям бойцов оказывается адресная помощь, она выстроена системно — по районным администрациям.

«На передовой со мной бойцы говорили о детях, женах. Были и частные вопросы. Житейские вопросы бывают разные. Я обращаюсь к Управлению образования, Управлению социальной защиты и к нашим депутатам городского совета, главам районов. Мы эту работу системно выстроили. Будем продолжать. Челны своих не бросают, это не просто красивая фраза. За этой фразой должны стоять дела», — заключил Магдеев.

Специальная военная операция проводится по решению Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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