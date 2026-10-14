За год в ЗАГСы обращается каждый шестой житель Татарстана

Ежегодно через интернет-приемную и платформу обратной связи в ЗАГСы Татарстана поступает более 2 тысяч обращений, по которым своевременно предоставляются ответы. Об этом сообщает сегодня пресс-служба ЗАГСа Управления Кабмина РТ.

«В сентябре этого года Управлением ЗАГС Кабинета министров РТ для оперативного консультирования граждан на платформе МАХ запущен цифровой консультант «Гаиля»», – рассказали в пресс-службе.

Как отметила начальник Управления ЗАГС Кабинета министров РТ Эльвира Ахметова, в ходе федерального проекта «Государство для людей» перед ЗАГСами поставлена задача перехода к сервисной модели. В центре внимания находится не бланк и отчет, а человек и его конкретная жизненная ситуация.

Специалист ЗАГСа не просто регистратор, но и эмпатичный консультант, работающий с разными психоэмоциональными состояниями людей. В ежегодную программу обучения специалистов органов ЗАГС Татарстана теперь введены тренинги, направленные на формирование навыков бесконфликтного и бережного обслуживания.

«Доверие к государству начинается с нас», – подчеркнула Ахметова.

На днях в Казани прошло Всероссийское совещание руководителей ЗАГС субъектов Российской Федерации. Выступая на пленарном заседании Раис РТ Рустам Минниханов подчеркнул, что ЗАГСы хранят историю каждой семьи и память поколений.

Главная цель – развитие системы государственной регистрации на основе современных управленческих и информационных технологий, отметил он.