За год в ЗАГСах Татарстана паспорта получили 3 тыс. молодых людей

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Вручение паспортов в торжественной обстановке 20 школьникам прошло сегодня в Казанской Чаше. Всего за прошлый год в ЗАГСах республики были вручены паспорта 3 тыс. учащимся. Об этом «Татар-информу» сообщила начальник Управления ЗАГС Кабмина РТ Эльвира Ахметова.

«В ЗАГСах постоянно проводятся подобные мероприятия. В течение 2025 года мы в 47 ЗАГСах нашей республики вручили в торжественной обстановке паспорта 3 000 учащимся», – рассказала она.

По данным Ахметовой, Управление ЗАГСа Кабмина РТ активно занимается патриотическим воспитанием молодежи.

«Такая работа – одно из значимых направлений нашей деятельности. "Уроки мужества" мы проводим во всех ЗАГСах. На "уроки о самом главном" приглашаются представители СВО, герои, ветераны. И в этом году мы активно это направление продолжим», – подчеркнула Ахметова.

Проводится республиканская акция «Нашим героям». В ходе этой акции молодые люди в ЗАГСах пишут поздравительные открытки для участников СВО. Также специалисты ЗАГСов участвуют в сборе посылок с гуманитарной помощью.