За год в УФАС по Татарстану поступило более 150 жалоб на регоператоров

В 2021 году Татарстанским УФАС России рассмотрено более 150 жалоб на деятельность регоператоров, поступивших от жителей республики и представителей организаций. Об этом на заседании по вопросам обращения с ТКО в Казани рассказал заместитель руководителя татарстанского управления Андрей Розенталь.

«Татарстанским УФАС России ведется контроль за деятельностью регоператоров. С 2019 года поступает множество обращений, указывающих на признаки злоупотребления доминирующим положением со стороны регоператоров. Наиболее частыми причинами обращений граждан являются жалобы по поводу правомерности начисления платы за услуги по обращению с ТКО в случае отсутствия документально заключенного договора с регоператором», — сказал он.

Кроме того, поступали обращения от юридических лиц, на основании которых был выявлен ряд нарушений. В их числе, в частности, необоснованный рост платежей за вывоз мусора.

«Регоператоры обдирают бизнес, платежи росли в разы. Люди очень возмущались. Разбирались долго, вынесли предупреждение. Предупреждение регоператором было исполнено. Этот вопрос мы сняли», — отметил Розенталь.

В числе резонансных дел спикер назвал выставление счетов за вывоз ТКО в период самоизоляции, когда услуга фактически не выполнялась. С этой проблемой в УФАС по РТ обратились представители ряда организаций, в том числе члены Ассоциации отельеров. Они пожаловались, что в период ограничения деятельности гостиниц им продолжали выставлять счета. При этом регоператор не выезжал на место и не забирал мусор.

«Когда мы начали разбираться, выяснилось, что регоператор действительно работает с хозяйствующими субъектами по нормативам и выставляет им счет по нормативам. Форс-мажорные обстоятельства трактуются по-разному. Регоператор сказал: „Не форс-мажор, жизнь не кончилась, когда-нибудь заселятся люди, будут платить, образуется мусор“. В ходе рассмотрения оказалось, что регоператор выставлял платежи по нормативу, но не ездил по СанПиНу и мусор не забирал. Работал по факту — по заявкам», — констатировал представитель УФАС по РТ.

Таким образом, регоператор брал оплату за несуществующий мусор, не неся при этом никаких расходов. По делу вынесено решение, которое сейчас оспаривается.

Спикер также отметил бездействие органов местного самоуправления в сфере обращения с ТКО. Речь идет об обустройстве мест накопления отходов, в том числе о включении контейнерных площадок в реестр местных контейнеров ТКО. В результате заинтересованными организациями не были заключены договоры по обращению с ТКО, исходя из количества установленных контейнеров. По данным фактам в адрес исполкомов Нижнекамска, Сармановского и Менделеевского районов выданы предупреждения об устранении нарушений, которые сейчас исполнены.