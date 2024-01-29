За год в Татарстане выявили в два раза больше налоговых нарушений

В 2023 году в Татарстане количество выявленных нарушений закона в налоговой сфере возросло более чем вдвое. Об этом на расширенном заседании коллегии прокуратуры Татарстана при участии Раиса Республики Рустама Минниханова заявил прокурор РТ Альберт Суяргулов.

Благодаря прокуратуре РТ привлечено почти 4,5 млрд рублей налоговых платежей.

«Всего за прошлый год в республике мобилизовано более 1 трлн 308 млрд рублей налогов, и прокуратура активно участвует в этом процессе», – указал он.

Фото: rais.tatarstan.ru

Как сообщают в пресс-службе Раиса РТ, на заседании коллегии Минниханов отметил значимую роль прокуратуры в части надзора за исполнением налогового законодательства.

«Сегодня недобросовестные представители бизнеса стараются разными путями уйти от уплаты налогов, применяя разнообразные схемы. При координирующей роли прокуратуры правоохранительным и контролирующим органам необходимо продолжить работу, направленную на противодействие массовой регистрации „фирм-однодневок“, которые обеспечивают условия для ухода от налогов», – подчеркнул Рустам Минниханов.