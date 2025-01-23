За год в Татарстане выросло число раскрытых преступлений, совершенных ОПГ

В Татарстане выросло число раскрытых преступлений, совершенных организованными группами. Об этом на заседании итоговой коллегии Министерства внутренних дел РТ сообщил глава ведомства Дамир Сатретдинов.

«В Татарстане выросло количество раскрытых преступлений, совершенных в составе организованной группы, в том числе вдвое – в составе организованных преступных групп и преступных сообществ. В суды направлены пять уголовных дел, два – по факту организации преступного сообщества», – сказал глава ведомства.

В 2024 году к ответственности привлекли 509 участников преступных формирований за совершение 977 преступлений.

«В числе приоритетов МВД по РТ сохраняется работа по противодействию организованной преступности», – добавил министр.