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За год в Татарстане введено в оборот более 20 тысяч га сельхозземель
За год сотрудники Управления Росреестра по Татарстану обследовали более 1 миллиона га сельхозземель. По итогам проверок 20 тысяч га было приведено в нормативное состояние и введено в оборот, рассказал замруководителя ведомства Линар Гатин.
Такие проверки, как правило, проводились без взаимодействия с правообладателями. Часто земли обследовались с использованием беспилотников. «В ходе проведенных обследований было выявлено более 200 свалок ТБО и более 100 карьеров», — отметил специалист.
Подводя итоги прошедшего года, в ведомстве подсчитали, что в 2023-м в Татарстане было организовано около 10,5 тысячи контрольных (надзорных) мероприятий без взаимодействия с контролируемыми лицами. В результате специалисты выдали свыше 8 тысяч предупреждений.
Больше всего нарушений было выявлено в Казани — свыше 900, Актанышском — 354, Нурлатском районах — 306, а также в Набережных Челнах — 287 и Нижнекамском районе — 261. Следом идут Высокогорский, Тукаевский и Пестречинский районы.
Львиная доля предостережений — около 90% — выдана в связи с самовольным занятием земель. Остальные – из-за их нецелевого использования.
В управлении напомнили, что в России по-прежнему действует мораторий на проведение большей части плановых проверок до 2030 года. Поэтому в 2024 году упор будет сделан на профилактику нарушений обязательных требований.
Кроме того, на официальном сайте Росреестра в разделе «Деятельность — Государственный надзор — Государственный земельный надзор» в подразделе «Самостоятельная оценка соблюдения обязательных требований» реализован сервис для самостоятельной оценки соблюдения обязательных требований, предназначенный для правообладателей земельных участков и землепользователей.
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