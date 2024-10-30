За год в Татарстане возбудили шесть уголовных дел за пропаганду нацизма в колониях

За год в Татарстане за пропаганду нацизма в колониях возбудили шесть уголовных дел. Возбуждены они в Казани, Зеленодольске, Альметьевске и Чистополе.



Для примера, приговор по одному из таких дел недавно вступил в законную силу. Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе УФСБ России по РТ, мужчина повторно демонстрировал нацистскую символику в исправительной колонии.

За это его приговорили к полутора годам лишения свободы и двум годам ограничения свободы после освобождения.



Ранее он был осужден по другим статьям более чем на 14 лет. В колонии мужчина неоднократно привлекался к административной ответственности по статье «Публичная демонстрация нацистской символики».



С осени 2022 года повторная публичная демонстрация влечет за собой уголовное наказание. В настоящий момент на рассмотрении в судах РТ находятся еще три аналогичных дела.



За текущий год в Татарстане к административной ответственности по этой же статье привлечено 48 осужденных.



«Татар-информ» рассказывал, что 29-летний мужчина предстанет перед судом за публичное демонстрирование нацистской символики.



Ранее его уже судили за пропаганду нацизма, и во время отбывания наказания в исправительной колонии он показывал сокамерникам татуировки на теле с символикой нацизма.