За год в Татарстане вдвое снизилось число «резиновых» квартир с мигрантами

Число «резиновых» квартир, где проживают мигранты, за год в Татарстане стало вдвое меньше. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» сообщил начальник управления по вопросам миграции МВД по РТ Артем Кузнецов.

Спикер уточнил, что в этом году в Татарстане было выявлено порядка 500 таких квартир, в прошлом году более 1100.

«Сейчас после того, как иностранный гражданин встает на миграционный учет, участковые проверяют каждый адрес, где он зарегистрировался. Хочу отметить, что они проверяют абсолютно каждую квартиру», ­– отметил Кузнецов.

Он добавил, что в Татарстане снизилось и число уголовных дел, связанных с незаконной миграцией. В этом году в отношении иностранцев было возбуждено порядка 400 уголовных дел, в прошлом году – 800.