За год в Татарстане в ДТП с электросамокатами 16 человек получили травмы, один погиб

Один человек погиб, 16 пострадали в ДТП с электросамокатами на дорогах республики с начала года. Об этом на совместном заседании Кабинета Министров Татарстана и Коллегии МВД по РТ по обеспечению безопасности дорожного движения сообщил глава МВД республики Артем Хохорин.

Всего за 11 месяцев этого года за пьяную езду, проезд на красный сигнал светофора и другие нарушения были оштрафованы более двух с половиной тысяч самокатчиков.

Выслушав доклад главы ведомства, Президент Татарстана Рустам Минниханов назвал обстановку с электросамокатами весьма напряженной.

«Откуда они вообще взялись? Можно же ходить пешком. Для них нет отдельных дорог, они опасны. Очень неприятно, когда ты идешь по прогулочной дороге с маленьким ребенком и мимо тебя пролетает электросамокат», – высказался Минниханов.

Всех, кто пользуется электросамокатами, Президент республики попросил соблюдать скорость и ПДД.