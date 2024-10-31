За год на дорогах Татарстана увеличилось число погибших в ДТП. Об этом сегодня говорили на заседании Правительственной комиссии РТ по обеспечению безопасности дорожного движения под председательством заместителя Премьер-министра РТ, руководителя Аппарата Кабмина РТ, заместителя председателя Правительственной комиссии РТ по обеспечению безопасности дорожного движения Шамиля Гафарова.

Фото: tatarstan.ru

В Татарстане, как и в целом по России, при снижении количества ДТП и пострадавших в них, растет число погибших. Если за девять месяцев прошлого года в дорожных авариях в республике погибли 204 человека, то за такой же период этого года погибших – 220 человек.

«С января по сентябрь 2024 года на дорогах Татарстана произошло 2320 ДТП. В них погибли 220 человек, еще 2819 получили травмы. По состоянию на 28 октября в Татарстане погибло 257 человек», – сообщил начальник Госавтоинспекции Татарстана Рустем Гарипов.

По словам главного Госавтоинспектора Татарстана, наибольший рост числа погибших отмечен в Бавлинском, Актанышском, Мамадышском районах. На 17 человек больше погибло на федеральных трассах, на 10 человек больше на дорогах регионального значения.