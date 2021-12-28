За год в Татарстане проведено более 4 млн измерений проб атмосферного воздуха

Ежегодно лаборатории Минэкологии РТ проводят более 4 млн измерений проб атмосферного воздуха. Об этом сообщил сегодня министр экологии и природных ресурсов РТ Александр Шадриков на итоговой пресс-конференции в Казани.

«Наши промпредприятия передают добровольно данные в режиме онлайн на наш сервер. Это говорит об их открытости. Мы в режиме онлайн видим все, что сегодня выбрасывается в атмосферу. Мы видим каждые 20 минут, как меняется качество атмосферного воздуха на каждой станции отдельно», — сказал он.

Спикер отметил, что благодаря поддержке Президента РТ в республике удалось довели мониторинг загрязняющих веществ в воздухе в республике до 59 загрязняющих веществ.

«Мы мониторим качество атмосферного воздуха на 119 точках», — отметил Шадриков. Сеть мониторинга атмосферного воздуха представлена 8 стационарными и 6 передвижными лабораториями, 16 стационарными постами Минэкологии РТ и 8 стационарными постами предприятий республики.