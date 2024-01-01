За год в Татарстане построено восемь школ почти на 10 тыс. мест

В течение 2023 года в Татарстане открыто восемь школ на 9 329 мест. Четыре из них построены в Казани, две — в Набережных Челнах, по одной — в Арском и Тукаевском районах. Еще 300 мест появилось в дополнительном корпуске к гимназии №19 в Казани. Об этом, подводя итоги года, сообщило Минобрнауки республики.

Как отметили в пресс-службе ведомства, на реализацию нацпроекта «Образование» в Татарстане было выделено 7 млрд рублей, из которых 5,5 млрд составили средства федерального бюджета, а 1,5 — софинансирование из республиканской казны. Регион принимал участие в выполнении пяти регпроектов: «Современная школа», «Цифровая образовательная среда», «Успех каждого ребенка», «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» и «Социальная активность».

Также в министерстве поделились итогами реализации субсидийных мероприятий нацпроекта. Средства шли на следующие объекты:

— 6,6 млрд рублей пришлось на строительство школ и ремонт спортзалов (Дрожжановский и Тюлячинский районы);

— 343,8 млн рублей составило финансирование на обновление материально-технической базы образовательных организаций, в том числе создание 66 центров «Точка роста», технопарка «Кванториум» в Зеленодольском районе, обновление материально-технической базы в пяти школах для детей с ОВЗ в Азнакаевском, Бугульминском, Заинском, Зеленодольском, Спасском районах и оснащение оборудованием еще 40 школ. 426 учреждений оснастили комплектами госсимволов РФ и РТ;

— 93,3 млн рублей были направлены на выплаты педагогам: трудоустройство учителей в школах в сельской местности и городах с населением до 50 тыс. человек. Также в 734 школах появилась ставка советника директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями.

Помимо этого, в рамках национального проекта реализованы грантовые проекты. По проектам «Современная школа» и «Социальная активность» привлечено 75,7 млн рублей. Благодаря этому 17 школ из Агрызского, Азнакаевского, Бугульминского, Елабужского, Нижнекамского районов, Казани и Набережных Челнов получили гранты на оказание услуг психолого-педагогической, консультативной, методологической помощи родителям либо законным представителям детей в 2023 году. Педагогический кванториум открылся в Набережночелнинском государственном педагогическом университете, а школы в Азнакаевском, Нижнекамском, Нурлатском и Чистопольском районе одержали победу в рамках федерального проекта «Социальная активность». Средства грантов они направят на развитие проектов школьных добровольческих отрядов в школах.

Кроме того, напомнили в министерстве, на строительство школ было дополнительно предусмотрено 2,6 млрд рублей, из которых 2,1 млрд выделил федеральный бюджет. 2,2 млрд из них направлено на строительство школы в ЖК «Светлая долина», 256,9 млн — на школу в селе Усады, которая откроет свои двери в 2024 году. 94,3 млн рублей привлечено на строительство общеобразовательного учреждения в ЖК «Лето». Как и школа в Усадах, она откроется в 2024 году.

Помимо школ, по нацпроекту «Демография» в 2023 году построено два детских сада в Казани, рассчитанных в общей сложности на 440 детей. На эти цели направлено 310,8 млн рублей.

Национальные проекты реализуются в России с 2019 года по указу Президента Владимира Путина.