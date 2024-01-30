За год в Татарстане обнаружено 119 аварийных строений, принадлежащих муниципалитетам

В 2023 году в Татарстане было выявлено 753 неиспользуемых объекта недвижимости общей площадью 255 тыс. кв. метров, находящихся в муниципальной собственности, и 269 объектов площадью 166 тыс. кв. метров, которые находятся в собственности республики

Фото: © Наталья Рыбакова / «Татар-информ»

Вопрос эффективного использования земельных ресурсов и вовлечения в хозяйственный оборот неиспользуемых строений обсудили сегодня участники заседания совета контрольно-счетных органов Татарстана, которое провёл председатель Счетной палаты РТ Алексей Демидов.

«753 муниципальных объекта недвижимости различного назначения по тем или иным причинам не используются, из них 119 — аварийные. Причины большого количества неиспользуемого имущества заключаются в том числе и в отсутствии средств на восстановление. Для восстановления аварийных объектов недвижимости, представляющих опасность для населения, требуются значительные финансовые средства, а это неэффективное использование бюджетных средств», — пояснил министр земельных и имущественных отношений РТ Фаниль Аглиуллин.

При этом, по его словам, балансодержатели таких строений несут расходы по их содержанию, охране и уплате налогов. «Считаю необходимым муниципальным образованиям провести работу по определению аварийных объектов недвижимости, которые целесообразно списать, а также предусмотреть средства на данные мероприятия», — добавил Аглиуллин.

В своем выступлении спикер отметил еще одну проблему — высокий уровень задолженности в муниципальные бюджеты по арендным платежам. «Задолженность составила 301 млн рублей по земельным участкам. Наибольший уровень задолженности в Казани, Набережных Челнах, а также в Нижнекамском, Лаишевском, Агрызском районах», — сказал докладчик.

Фото: © Наталья Рыбакова / «Татар-информ»

Фаниль Аглиуллин заметил, что Минземимущество совместно с Минфином, налоговой службой и службой судебных приставов еженедельно проводит совещания с представителями муниципальных образований, чтобы сократить имеющуюся задолженность.

«Муниципалитетам необходимо держать на постоянном контроле исполнение мероприятий по сокращению задолженности и не допускать возникновения новых просроченных платежей», — подчеркнул Аглиуллин.

Заседание совета контрольно-счетных органов Татарстана прошло в Казани, в его работе приняли участие представители контрольно-счетных органов муниципальных образований РТ. В ходе заседания также обсуждались меры по повышению эффективности реализации мероприятий по организации отдыха детей и молодежи, актуальные вопросы правового обеспечения деятельности органов внешнего финансового контроля и другие темы.