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За год в Татарстане обнаружено 119 аварийных строений, принадлежащих муниципалитетам
В 2023 году в Татарстане было выявлено 753 неиспользуемых объекта недвижимости общей площадью 255 тыс. кв. метров, находящихся в муниципальной собственности, и 269 объектов площадью 166 тыс. кв. метров, которые находятся в собственности республики
Вопрос эффективного использования земельных ресурсов и вовлечения в хозяйственный оборот неиспользуемых строений обсудили сегодня участники заседания совета контрольно-счетных органов Татарстана, которое провёл председатель Счетной палаты РТ Алексей Демидов.
«753 муниципальных объекта недвижимости различного назначения по тем или иным причинам не используются, из них 119 — аварийные. Причины большого количества неиспользуемого имущества заключаются в том числе и в отсутствии средств на восстановление. Для восстановления аварийных объектов недвижимости, представляющих опасность для населения, требуются значительные финансовые средства, а это неэффективное использование бюджетных средств», — пояснил министр земельных и имущественных отношений РТ Фаниль Аглиуллин.
При этом, по его словам, балансодержатели таких строений несут расходы по их содержанию, охране и уплате налогов. «Считаю необходимым муниципальным образованиям провести работу по определению аварийных объектов недвижимости, которые целесообразно списать, а также предусмотреть средства на данные мероприятия», — добавил Аглиуллин.
В своем выступлении спикер отметил еще одну проблему — высокий уровень задолженности в муниципальные бюджеты по арендным платежам. «Задолженность составила 301 млн рублей по земельным участкам. Наибольший уровень задолженности в Казани, Набережных Челнах, а также в Нижнекамском, Лаишевском, Агрызском районах», — сказал докладчик.
Фаниль Аглиуллин заметил, что Минземимущество совместно с Минфином, налоговой службой и службой судебных приставов еженедельно проводит совещания с представителями муниципальных образований, чтобы сократить имеющуюся задолженность.
«Муниципалитетам необходимо держать на постоянном контроле исполнение мероприятий по сокращению задолженности и не допускать возникновения новых просроченных платежей», — подчеркнул Аглиуллин.
Заседание совета контрольно-счетных органов Татарстана прошло в Казани, в его работе приняли участие представители контрольно-счетных органов муниципальных образований РТ. В ходе заседания также обсуждались меры по повышению эффективности реализации мероприятий по организации отдыха детей и молодежи, актуальные вопросы правового обеспечения деятельности органов внешнего финансового контроля и другие темы.
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